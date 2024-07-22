Михайленко: За рахунку 2:2 емоції переважали над здоровим глуздом

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився враженнями від вольової перемоги над Італією у 3 турі юнацького Євро-2024.

Його слова наводить офіційний сайт Української асоціації футболу.

"Я був дуже спокійний протягом матчу, тому що емоцій було й так дуже багато на полі. Хлопці були дуже схвильовані, і за рахунку 2:2 емоції переважали над здоровим глуздом. Тому я змусив себе заспокоїтися й стежив за грою. А що можна було змінити, ми змінили в перерві. У нас не все виходило.

Ми розуміли, що італійцям немає сенсу три матчі поспіль проводити тим самим складом, надто вони вже вийшли в півфінал і 25-го будуть грати на натуральному полі. Ми бачили, що шість-сім гравців збірної Італії сьогодні працювали зранку в залі, тому все стало зрозуміло. Але я хочу зауважити, що так, в Італії є футболісти, які дуже впливають на гру, але й рівень тих виконавців, що сьогодні вийшли на матч, дуже високий.

Те, що ми виконали завдання вийти на чемпіонат світу й посіли друге місце в групі, — звичайно, для нас полегшення. Тому що якби ми посіли третє місце, нам було б дуже складно, враховуючи, що є дискваліфіковані та травмовані гравці. На наступний матч ми вийдемо грати на повну потужність, але вже з відчуттям виконаної справи.

Нас дуже заряджала й підтримка тут, і підтримка з України, ми її дійсно відчували. Ми розуміли, що граємо за кожного українця. Це від щирого серця", — сказав Михайленко.