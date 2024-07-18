Михавко: Норвегія гідно протистояла Італії на Євро-2024 U-19

Захисник юнацької збірної України з футболу Тарас Михавко вважає, що наступна суперниця команди чемпіонаті Європи-2024 U-19 Норвегія, гідно боролась проти Італії на старті турніру.

Його слова передає Zbirna.

"Тренерський штаб нам надає всю необхідну інформацію. Можу сказати, що ми встигли передивитися трішечки стартового матчу Норвегії. Бачили, що ця команда досить гідно протистояла італійцям. Навіть повела в рахунку. На чемпіонаті Європи слабких суперників не буває. Ми знаємо, що в складі норвежців — якісні футболісти, є й представники відомих у світі клубів, провідних чемпіонатів. Так що з повагою ставимося до нашого найближчого суперника", — сказав футболіст.

"Синьо-жовті" зіграють проти Норвегії сьогодні, 18 липня, поєдинок розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, в першому турі групового етапу юнацького Євро-2024 Україна зіграла внічию з Північною Ірландією (0:0).

У півфінал Євро-2024 вийдуть переможець групи й команда, що посяде друге місце. Третє місце також має значення: його володар зіграє у плейоф за право виступити на чемпіонаті світу U-20 у наступному році.