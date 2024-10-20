Мічел розповів про причини проблем Жирони в атаці

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес повідомив, що проблеми його команди в нападі є наслідком кадрових втрат.

Його слова передає Marca.

"Нам не вистачало створених моментів. Ми повинні продовжувати працювати над цим. Без Аспрільї, Циганкова, Гіля, Абеля Руїса та Оріоля Ромеу атакувальний потенціал команди та здатність до відновлення зменшується. Ми одна з команд, яка найбільше досягає третьої зони, але ми одна з команд з найменшою кількістю ударів по воротах, ми повинні це покращити", – сказав наставник.

Нагадаємо, у нещодавньому поєдинку 10 туру Ла Ліги Жирона без Віктора Циганкова мінімально поступилась Реалу Сосьєдад.

Українець пропускав гру через травму. Раніше Мічел розповів про терміни відновлення Циганкова.