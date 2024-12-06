Металіст 1925 збирається продати Гармаша та ще дев'ятьох гравців – джерело

Клуб Першої ліги України Металіст 1925 збирається виставити на продаж одразу 10 гравців, серед яких колишній півзахисник Динамо Денис Гармаш.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, харківський клуб хоче продати Дениса Гармаша, Ігоря Курила, Вадима Червака, Максима Жичикова, Андрія Чирука, Реймонда Овусу, Олексія Сидорова, Євгена Пасіча, Василя Кравця та Ігоря Когута.

Раніше тренер Металіста 1925-2 Сергій Карпенко пояснив, що колишній півзахисник збірної України Денис Гармаш не грає за дубль харківського клубу через ставку керівництва на молодих футболістів.

Гармаш перейшов в Металіст 1925 із хорватського Осієка взимку в статусі вільного агента. Всього за харківський колектив він встиг зіграти 15 матчів.