Чистка продовжується: Металіст 1925 розпрощався з іще одним досвідченим гравцем

Металіст 1925 припинив співпрацю з захисником Микитою Безуглим.

Про це харківський клуб повідомив на своєму сайті.

29-річний центрбек приєднався до команди в січні 2022 року. Відтоді взяв участь у 52 матчах, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист. До періоду в Металісті 1925 Безуглий виступав за Оболонь та юнацькі команди з Шахтаря.

Нагадаємо, нещодавно ще кілька досвідчених гравців харківського клубу були переведені в дубль. Йдеться про захисників Максима Жичикова та Ігоря Курила, а також півзахисника Дениса Гармаша. Генеральний директор Андрій Нєдєлін пізніше підтердив, що це кадрові рішення нового головного тренера Патріка ван Леувена.