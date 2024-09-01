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Чистка продовжується: Металіст 1925 розпрощався з іще одним досвідченим гравцем

Ігор Чернявський — 1 вересня, 09:15
Чистка продовжується: Металіст 1925 розпрощався з іще одним досвідченим гравцем
Getty Images

Металіст 1925 припинив співпрацю з захисником Микитою Безуглим.

Про це харківський клуб повідомив на своєму сайті.

29-річний центрбек приєднався до команди в січні 2022 року. Відтоді взяв участь у 52 матчах, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист. До періоду в Металісті 1925 Безуглий виступав за Оболонь та юнацькі команди з Шахтаря.

Нагадаємо, нещодавно ще кілька досвідчених гравців харківського клубу були переведені в дубль. Йдеться про захисників Максима Жичикова та Ігоря Курила, а також півзахисника Дениса Гармаша. Генеральний директор Андрій Нєдєлін пізніше підтердив, що це кадрові рішення нового головного тренера Патріка ван Леувена.

Металіст 1925 Чемпіонат України, Перша ліга Микита Безуглий

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