Металіст 1925 розповів, де проведе передсезонні збори

Новачок УПЛ Металіст 1925 визначився з планами на підготовку команди до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

За їхньою інформацією, команда вийде з відпустки 18 червня. 19 і 20 червня гравці пройдуть медогляд, після чого на них чекає втягуючий міні-збір у Щасливому.

27 червня Металіст 1925 відправиться на збори в Австрію. Перший з них триватиме до 12 липня, команда базуватиметься у Бад Герингу на висоті 650 метрів над рівнем моря.

Другу частину збору Металіст 1925 проведе у Вестендорфі на висоті 783 м над рівнем моря. Збори триватимуть до 24 липня, після чого команда повернеться в Україну.

У команди заплановано 7 контрольних матчів. Імена суперників будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, Металіст 1925 здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за сумою двох поєдинків) у перехідних матчах.

Наразі Металіст 1925 займається пошуками нового головного тренера, пріоритетний варіант – Младен Бартулович.