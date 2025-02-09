Металіст 1925 програв другій команді Руха у спарингу
ФК Металіст 1925
Харківський Металіст 1925 продовжує підготовку до другої половини сезону-2024/25. У товариському матчі команда зіграла проти Руха-2, що виступає у Другій лізі України.
Поєдинок неочікувано завершився перемогою львів'ян з рахунком 2:1. Зустріч була незвичного формату – 2 тайми по 30 хвилин.
Товариський матч
9 лютого
Металіст 1925 – Рух-2 1:2
Голи: 1:0 – Стень 19, 1:1 – Панченко 24, 1:2 – Бойко 56
Нагадаємо, раніше Металіст 1925 та Ворскла обмінялися гравцями. Також харківський клуб підписав зіркового захисника полтавців.