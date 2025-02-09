Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 програв другій команді Руха у спарингу

Микола Дендак — 9 лютого 2025, 16:34
Металіст 1925 програв другій команді Руха у спарингу
ФК Металіст 1925

Харківський Металіст 1925 продовжує підготовку до другої половини сезону-2024/25. У товариському матчі команда зіграла проти Руха-2, що виступає у Другій лізі України.

Поєдинок неочікувано завершився перемогою львів'ян з рахунком 2:1. Зустріч була незвичного формату – 2 тайми по 30 хвилин.

Товариський матч
9 лютого

Металіст 1925 – Рух-2 1:2

Голи: 1:0 – Стень 19, 1:1 – Панченко 24, 1:2 – Бойко 56

Нагадаємо, раніше Металіст 1925 та Ворскла обмінялися гравцями. Також харківський клуб підписав зіркового захисника полтавців.

Чемпіонат України, Друга ліга Металіст 1925 товариський матч Рух-2

Металіст 1925

Ворскла та Металіст 1925 обмінялись гравцями
Знову 25. Як харківський криптокороль вирішив увійти у футбол – і зазнав невдачі
Син легенди Динамо перейде у Металіст 1925
Від нового голеадора для Полісся до відходу легенди Шахтаря. Головні трансфери січня в УПЛ
Півзахисник збірної України веде перемовини з Металістом 1925, ним також цікавиться Герта – джерело

Останні новини