Металіст 1925 програв другій команді Руха у спарингу

Харківський Металіст 1925 продовжує підготовку до другої половини сезону-2024/25. У товариському матчі команда зіграла проти Руха-2, що виступає у Другій лізі України.

Поєдинок неочікувано завершився перемогою львів'ян з рахунком 2:1. Зустріч була незвичного формату – 2 тайми по 30 хвилин.

Товариський матч

9 лютого

Металіст 1925 – Рух-2 1:2

Голи: 1:0 – Стень 19, 1:1 – Панченко 24, 1:2 – Бойко 56

Нагадаємо, раніше Металіст 1925 та Ворскла обмінялися гравцями. Також харківський клуб підписав зіркового захисника полтавців.