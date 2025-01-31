Металіст 1925 переміг аутсайдера УПЛ у товариському матчі

Сьогодні, 31 січня, відбувся товариський матч між першоліговим Металістом 1925 та Інгульцем з УПЛ.

Поєдинок завершився перемогою харків'ян з рахунком 1:0. Єдиний гол на 26 хвилині зустрічі забив нападник Владислав Бугай.

Огляд матчу

Товариський матч

31 січня

Інгулець – Металіст 1925 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 26 Бугай.

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 підписав Іллю Крупського. Втім, найближчі пів сезону він проведе у Ворсклі на правах оренди.