Металіст 1925 переміг аутсайдера УПЛ у товариському матчі
ФК Металіст 1925
Сьогодні, 31 січня, відбувся товариський матч між першоліговим Металістом 1925 та Інгульцем з УПЛ.
Поєдинок завершився перемогою харків'ян з рахунком 1:0. Єдиний гол на 26 хвилині зустрічі забив нападник Владислав Бугай.
Огляд матчу
Товариський матч
31 січня
Інгулець – Металіст 1925 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 26 Бугай.
Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 підписав Іллю Крупського. Втім, найближчі пів сезону він проведе у Ворсклі на правах оренди.