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Металіст 1925 переміг аутсайдера УПЛ у товариському матчі

Микола Дендак — 31 січня 2025, 17:27
Металіст 1925 переміг аутсайдера УПЛ у товариському матчі
ФК Металіст 1925

Сьогодні, 31 січня, відбувся товариський матч між першоліговим Металістом 1925 та Інгульцем з УПЛ.

Поєдинок завершився перемогою харків'ян з рахунком 1:0. Єдиний гол на 26 хвилині зустрічі забив нападник Владислав Бугай.

Огляд матчу

Товариський матч
31 січня

Інгулець – Металіст 1925 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 26 Бугай.

Нагадаємо, напередодні Металіст 1925 підписав Іллю Крупського. Втім, найближчі пів сезону він проведе у Ворсклі на правах оренди.

Інгулець Металіст 1925 товариський матч

Металіст 1925

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