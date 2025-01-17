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Металіст 1925 оголосив про трансфер 17-річного нападника

Олександр Булава — 17 січня 2025, 18:39
Металіст 1925 оголосив про трансфер 17-річного нападника

Харківський Металіст 1925 підписав нападника Куликів-Білки Данила Пилипчука.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

17-річний український форвард підписав 3-річну угоду. Фінансові деталі не розголошуються.

У харківському клубі гравець буде виступати під 92-м номером.

Зазначимо, що Пилипчук народився у Львові, де розпочав свої перші кроки у футболі в місцевій ДЮСШ Карпати. На професійному рівні грав за друголігові Карпати-2 (14 матчів) та Куликів-Білку (12 матчів - 3 голи та 2 гри у Кубку України - 1 гол).

Напередодні Металіст 1925 орендував лівого вінгера клубу Конкордія Санта-Катаріна Педро Артура та підписав нігерійського нападника албанського клубу Партизані Крістіана Мба.

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