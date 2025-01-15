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Металіст 1925 підсилився бразильським вінгером

Олексій Мурзак — 15 січня 2025, 19:45
Металіст 1925 підсилився бразильським вінгером
Педро Артур
ФК Металіст 1925

Металіст 1925 орендував лівого вінгера клубу Конкордія Санта-Катаріна Педро Артура.

Про це повідомила пресслужба харківського клубу.

Орендну угоду з 22-річним бразильцем розраховано до завершення сезону. Новачок виступатиме під 5-м номером.

Футболіст народився у бразильському місті Кашіас-ду-Сул. Почав займатися футболом у місцевому клубі Жувентуде, у 15-річному віці перейшов у Фламенго, за команди U-17 та U-20 якого провів 99 матчів, у яких відзначився 10 голами та 2 асистами.

На дорослому рівні грав у 2023 році за Оесте (7 матчів), у 2024 році – за Прімаверу, Уніао Фредерікенсе та Конкордія Санта-Катаріну, всього 26 матчів 3 голи та 3 асисти.

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