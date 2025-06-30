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Абсолютна маячня: журналіст – про можливий продаж Калюжного в іноземний клуб

Олексій Мурзак — 30 червня 2025, 21:52
Абсолютна маячня: журналіст – про можливий продаж Калюжного в іноземний клуб
Іван Калюжний
ФК Олександрія

Металіст 1925 не збирається продавати хавбека Івана Калюжного, який тільки нещодавно поповнив склад команди.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Фантастична чутка. Я почув її вперше, напевно, десь два тижні тому, зараз з'явилися на певних сайтах якісь підтвердження – нібито Металіст 1925 продає за кордон Івана Калюжного, людину, яка не зіграла жодної хвилини на офіційному рівні за цю команду.

В джерелах, наближених до харківського клубу, мені сказали, що це все – абсолютна маячня. І я це розумію, бо з того, що ми знаємо, в момент підписання контракту агенти Калюжного отримали підйомні", – розповів журналіст Михайло Співаковський.

Раніше в ЗМІ повідомили. що новачок Металіста 1925 Іван Калюжний недовго затримається у складі харківського клубу після переходу з Олександрії.

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