Абсолютна маячня: журналіст – про можливий продаж Калюжного в іноземний клуб

Металіст 1925 не збирається продавати хавбека Івана Калюжного, який тільки нещодавно поповнив склад команди.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Фантастична чутка. Я почув її вперше, напевно, десь два тижні тому, зараз з'явилися на певних сайтах якісь підтвердження – нібито Металіст 1925 продає за кордон Івана Калюжного, людину, яка не зіграла жодної хвилини на офіційному рівні за цю команду.



В джерелах, наближених до харківського клубу, мені сказали, що це все – абсолютна маячня. І я це розумію, бо з того, що ми знаємо, в момент підписання контракту агенти Калюжного отримали підйомні", – розповів журналіст Михайло Співаковський.