Металіст 1925 готовий викласти солідну суму за трансфер таланта Динамо – ТаТоТаке

Харківський Металіст 1925 продовжує шукати способи посилити свій склад після повернення в Українську Прем'єр-лігу та готовий викласти солідну суму за перехід талановитого півзахисника Динамо Олександра Яцика.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що керівництво харківського клубу може заплатити суму, співставну з трансферною вартістю Іллі Крупського (3 млн євро). Водночас керівництво столичного гранда не збирається продавати футболіста ні за які гроші.

Контракт Яцика належить "біло-синім", проте в минулому сезоні 22-річний українець виступав на правах оренди у складі луганської Зорі. Провів 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Орієнтовна вартість гравця становить 1 мільйон євро.

Нагадаємо, новий головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович почав чистку складу. За повідомленнями, клуб покинули захисник Василь Кравець та хавбек Владлен Юрченко.