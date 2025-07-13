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Металіст 1925 готовий викласти солідну суму за трансфер таланта Динамо – ТаТоТаке

Микола Дендак — 13 липня 2025, 21:51
Металіст 1925 готовий викласти солідну суму за трансфер таланта Динамо – ТаТоТаке
Олександр Яцик
ФК Динамо

Харківський Металіст 1925 продовжує шукати способи посилити свій склад після повернення в Українську Прем'єр-лігу та готовий викласти солідну суму за перехід талановитого півзахисника Динамо Олександра Яцика.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Зазначається, що керівництво харківського клубу може заплатити суму, співставну з трансферною вартістю Іллі Крупського (3 млн євро). Водночас керівництво столичного гранда не збирається продавати футболіста ні за які гроші.

Контракт Яцика належить "біло-синім", проте в минулому сезоні 22-річний українець виступав на правах оренди у складі луганської Зорі. Провів 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Орієнтовна вартість гравця становить 1 мільйон євро.

Нагадаємо, новий головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович почав чистку складу. За повідомленнями, клуб покинули захисник Василь Кравець та хавбек Владлен Юрченко.

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