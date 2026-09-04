Металіст 1925 отримав суперника у єврокубках

Харківський Металіст 1925 зустрінеться з португальським Торренсе у другому кваліфікаційному раунді жіночого Кубка Європи УЄФА сезону 2026/27.

Суперник визначився за результатами жеребкування, яке відбулося 4 вересня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.

Матчі відбудуться 23 та 30 вересня. Переможниці вийдуть до 1/8 фіналу основної турнірної сітки.

Португалки зустрінуться з другим українським клубом поспіль. У першому раунді турніру Торренсе впевнено здолав ковалівський Колос із загальним рахунком 9:2.

Нагадаємо, Металіст 1925 розпочав сезон у кваліфікації Ліги чемпіонів, де посів третє місце в групі (поразка від Фенербахче 1:2 та перемога над Бачка-Топола 3:2 у додатковий час). Цей результат дозволив харків'янкам перейти до 2-го раунду жіночого Кубка Європи.

Зазначимо, що харківський клуб залишився єдиним представником України у жіночому Кубку Європи після поразки Сістерс Одеса та Колоса.