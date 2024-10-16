Мессі назвав гравця, який заслуговує на Золотий м’яч-2024

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі заявив, що його партнер по атаці збірної Аргентини Лаутаро Мартінес заслуговує стати володарем Золотого м’яча 2024 року.

Мессі цитує Даніеле Марі.

"Лаутаро провів неймовірний рік, забив у фіналу Копа Америка, став найкращим бомбардиром турніру. Він заслуговує на Золотий м’яч більше, ніж будь-хто інший".

Раніше про те, що Мартінес заслуговує на Золотий м’яч, заявив також головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні. Сам Мессі цього року не потрапив до списку претендентів на нагороду.

Сьогодні вночі аргентинці розгромили Болівію 6:0 у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

Мартінес у 2024 році, окрім перемоги на Копа Америка, також став чемпіоном Італії з Інтером і найкращим бомбардиром сезону в Серії А.