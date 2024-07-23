Мессі та Суарес пропустять Матч усіх зірок МЛС

Нападники Інтер Маямі Ліонель Мессі та Луїс Суарес не зіграють у Матчі всіх зірок МЛС, що відбудеться в ніч на 25 липня.

Про це повідомляє Reuters.

Аргентинський нападник пропустить поєдинок через травму гомілкостопу, яку він отримав у фіналі Копа Америка-2024 проти Колумбії. Суарес має невеликий дискомфорт у коліні.

Зазначається, що Інтер Маямі в поєдинку представлятимуть Серхіо Бускетс та Жорді Альба.

Матч усіх зірок МЛС проти зірок чемпіонату Мексики відбудеться в ніч з 24 на 25 липня о 3:00 за київським часом.

Нагадаємо, завдяки перемозі на Копа Америка-2024 Ліонель затвердився у статусі найбільш титулованого футболіста в історії.

Наразі Інтер Маямі посідає перше місце у турнірній таблиці МЛС з 53 очками в активі.