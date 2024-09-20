Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тепер до рекордів у кіно: Мессі заснував продюсерську компанію

Андрій Яросименко — 20 вересня, 16:31
Тепер до рекордів у кіно: Мессі заснував продюсерську компанію

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча", аргентинець Ліонель Мессі заснував продюсерську фірму.

Про це він повідомив у своєму Instagram

Нова компанія аргентинця отримала назву 525 Rosario на честь рідного міста зірки в провінції Санта-Фе. Проєкт виступає як спільне підприємство з Smuggler Entertainment, компанією, яка випустила документальні серіали Apple TV+ "Чемпіонат світу Мессі: Сходження легенди" та "Мессі зустрічає Америку". Разом з 525 Rosario вони збираються виробляти фільми, спортивні події та фірмову рекламу для спортсменів у всьому світі.

"Розваги завжди були для мене пристрастю, чи то на полі, чи в інших сферах. Я справді мотивований можливістю продовжити проєкт, який ми створили разом із Smuggler Entertainment, і розширити його, щоб створювати контент і досвід у глобальному масштабі за допомогою цього нового підприємства", – сказав Мессі.

Нагадаємо, раніше зайнятися відеоконтентом вирішив ще один зірковий футболіст – Кріштіану Роналду. Він створив свій YouTube-канал та одразу встановив рекорд: найшвидше зібрав 1 млн підписників.

Збірна Аргентини Золотий м'яч Інтер Маямі Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу

Ліонель Мессі

Мбаппе обійшов Шевченка у списку найкращих бомбардирів за всю історію Ліги чемпіонів
Синхронізація Мессі та Ямаля: зірковий аргентинець та юний гравець знову разом відзначилися
Зіркове повернення: Мессі відзначився дублем та асистом у матчі проти Філадельфії
Ямал: Досягти рівня Мессі неможливо
Кейн: Коли я дивлюся на таких гравців як Роналду, Мессі які грають у віці близько 35-40 років, то це надихає мене

Останні новини