Колишній футболіст Реала: Мессі назвав мене довбаним ніг**ом

Колишній півзахисник мадридського Реала Ройстон Дренте заявив, що на той момент гравець Барселони Ліонель Мессі проявляв расизм у його бік.

Слова гравця передає AS.

"У матчі проти Барселони Мессі назвав мене довбаним ніг**ом. Потім він сказав мені, що аргентинські гравці називають один одного так, для них це нормальна річ. Але ви повинні розуміти, що такому хлопцю, як я, це не подобалося.

Це не одне і те ж, коли мої друзі говорять мені це на тренуванні, і коли суперник говорить мені це. Після цього ми більше про це не говорили, тема пішла. Я дуже поважаю його, тому що він був одним з найкращих гравців у світі", – сказав Дренте.

Нагадаємо, напередодні Федерація футболу Туреччини дискваліфікувала колишнього головного тренера Реала, а нині наставника Фенербахче Жозе Моурінью за расизм у бік арбітра та суперників.