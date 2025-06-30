Мессі: Інтер Маямі залишив після себе хороше враження на КЧС-2025

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі підбив підсумки виступів своєї команди на Клубному чемпіонаті світу 2025 року.

Слова 38-річного аргентинця наводить ESPN.

Вчора, 29 червня, на стадії 1/8 фіналу КЧС-2025 американський колектив зазнав розгромної поразки від ПСЖ з рахунком 0:4.

Незважаючи на такий програш, Мессі вважає, що його команда залишила після себе гарне враження.

"Ну, гра була такою, як і очікувалося. ПСЖ – це величезна команда, вони чемпіони останнього розіграшу Ліги чемпіонів, вони дуже хороші. Це була гра, якої ми очікували, ми намагалися зробити все можливе, і ми залишили хороше враження на рівні клубного чемпіонату світу.

Після матчу з Палмейрасом ми залишилися при думці, що, виграючи 2:0 і в підсумку зігравши внічию, ми маємо зіграти з ПСЖ, що було складніше. Але це не розчарування, це просто ситуація, яка могла скластися інакше. Нічия на останніх хвилинах залишила кислуватий присмак, але я думаю, що крім цього ми змагалися.

Все закінчилося, і тепер ми повинні думати про те, що буде далі.", – сказав Ліонель.