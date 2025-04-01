МЛС заборонила охоронцю Мессі вибігати на поле

МЛС заборонила охоронцю Ліонеля Мессі Яссіну Чуеко вибігати на поле задля перехоплення фанатів.

Про це повідомляє Marca.

Сам американець вже встиг прокоментувати це рішення, назвавши вибігаючих заради фото фанатів "серйозною проблемою".

"За сім років роботи у Європі на поле вибігло шість вболівальників. За 20 місяців у МЛС 16 людей змогло прорватись на поле. Це серйозна проблема. Я не є вашою головною проблемою, дайте мені просто допомогти Мессі", – сказав Чуеко.

Нагадаємо, Яссін став працювати з Ліонелем влітку 2023 року. Раніше він був бійцем ММА та солдатом, відслуживши в Афганістані та Іраку.

Раніше повідомлялось, що зірковий аргентинець став одним з гостей Девіда Бекхема на його вечірці з нагоди дня народження.