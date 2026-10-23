Мессі отримав нагороду принцеси Астурійської

Аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі отримав престижну премію принцеси Астурійської у категорії Спорт.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Лео отримав нагороду від принцеси Леонор у присутності короля Феліпе VI та королеви Летиції.

"Мій батько був у захваті від цієї нагороди. Ми розуміли, що це буде непросто через мій графік матчів, але він наполягав, щоб ми приїхали – щоб я прибув сюди, провів тут ці дні й отримав нагороду.

Ця нагорода – дещо більше, ніж просто те, що ти робиш на футбольному полі, або мої досягнення за всю кар'єру.

Чесно кажучи, він був дуже радий цьому визнанню, тому я впевнений, що він радіє цьому й зараз", – заявив Мессі.