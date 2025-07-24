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Фабрегас прокоментував можливий трансфер Мессі в Комо

Володимир Максименко — 24 липня 2025, 08:16
Фабрегас прокоментував можливий трансфер Мессі в Комо
Ліонель Мессі
Getty Images

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас висловився про можливість підписання зіркового Ліонеля Мессі.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ніколи не кажи ніколи. Після товариського матчу з Ліллем я сказав директору команди, що тепер ми можемо заявити про гру Мессі на полях Комо – адже тут грали його діти.

Якщо серйозно – треба охолонути, адже він щасливий у США", – розповів Фабрегас.

38-річний аргентинець у сезоні-2025 провів 24 матчі Інтер Маямі у всіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 6 результативних передач.

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Зауважимо, що Ліонель Мессі є найбільш високооплачуваним футболістом МЛС, що стало відомо після нещодавніх звітів зарплатні гравців ліги.

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