Фабрегас прокоментував можливий трансфер Мессі в Комо

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас висловився про можливість підписання зіркового Ліонеля Мессі.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ніколи не кажи ніколи. Після товариського матчу з Ліллем я сказав директору команди, що тепер ми можемо заявити про гру Мессі на полях Комо – адже тут грали його діти.



Якщо серйозно – треба охолонути, адже він щасливий у США", – розповів Фабрегас.