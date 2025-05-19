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Мессі закликав гравців Інтера Маямі згуртуватися на тлі поганих результатів команди

Олексій Погорелов — 19 травня 2025, 09:13
Мессі закликав гравців Інтера Маямі згуртуватися на тлі поганих результатів команди
Ліонель Мессі
Getty Images

Капітан Інтер Маямі Ліонель Мессі закликав команду залишатися сильними, незважаючи на серію поганих результатів в МЛС.

Слова 37-річного аргентинця наводить ESPN.

Сьогодні, 19 травня, Інтер зазнав третьої поразки в останніх п'яти матчах чемпіонату, цього разу вдома розгромно програвши Орландо (0:3).

Після поєдинку Мессі, якого минулого разу ледь не вилучили через сварку з арбітром, визнав яму, в якій опинилася команда.

"Нам потрібно продовжувати йти. Це складний час. Але ми всі залишимося єдиною командою. Ми – команда, у якої важкі часи, тому що коли всі перемагають, це легко. Але зараз, коли настають важкі часи, саме тоді ми повинні бути більш згуртованими, ніж будь-коли, бути справжньою командою і рухатися вперед, тому що у нас є все, що потрібно для цього. Треба думати про те, що далі, і готуватися до наступної гри.

Правда в тому, що так, боляче програти ще одну гру. У нас настав період поганих результатів, але ми повинні продовжувати працювати і думати про те, що у нас попереду. До кінця місяця залишилося ще три-чотири гри, і ми повинні завершити їх якнайкраще, щоб потім вдало виступити на клубному чемпіонаті світу.", – сказав Мессі.

Нагадаємо, що клубний чемпіонат світу проходитиме в США з 15 червня по 13 липня. Інтер Маямі гратиме в одній групі з Палмейрасом, Порту та Аль-Ахлі.

Після 13 зіграних турів Інтер посідає шосте місце таблиці Східної конференції, маючи в активі 22 очки.

Раніше стали відомі всі учасники Суперкубку Іспанії-2026, у якому зіграють чотири команди.

Інтер Маямі Ліонель Мессі Орландо Сіті МЛС

Ліонель Мессі

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