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Не витримали нерви: головний тренер суперника врятував Мессі від вилучення

Олексій Погорелов — 16 травня 2025, 11:46
Не витримали нерви: головний тренер суперника врятував Мессі від вилучення
Ліонель Мессі
Getty Images

Головний тренер Сан-Хосе Брюс Аріна став причиною того, що форвард Інтера Ліонель Мессі не отримав червону картку за суперечки з арбітром.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 15 травня, відбувся матч в межах МЛС між Сан-Хосе та Інтером, який завершився результативною нічиєю 3:3. Але найспекотніше було одразу після закінчення поєдинку.

Наприкінці гри Мессі не сподобалося, що суддя не зафіксував фол на ньому поза штрафним майданчиком. Як тільки пролунав фінальний свисток, 37-річний аргентинець попрямував безпосередньо до арбітра, щоб поскаржитися на рішення. За свої слова форвард отримав жовту картку.

На цьому емоції Ліонеля не вщухли, і він повернувся до судді, щоб продовжити висловлювати невдоволення його діями. У цей момент арбітр потягнувся за червоною карткою, але його зупинив Аріна, головний тренер Сан-Хосе. Суддя зі словами "Йди звідси зараз же" на адресу футболіста прислухався до фахівця та пожалів Мессі.

"Він явно був незадоволений, і я хотів переконатися, що він не отримає червону картку. Я просто намагався прибрати його з дороги, тому що отримати червону картку після гри було б просто безглуздо.

Я просто хотів переконатися, що ми виведемо його з поля, і він буде готовий зіграти наступний матч за Маямі", – сказав Брюс Аріна під час пресконференції.

На даний момент колишня команда Сергія Кривцова посідає п'яте місце таблиці Східної конференції, маючи в активі 22 очки після 12 зіграних турів.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі посів п'яте місце серед найбільш оплачуваних атлетів світу за даними журнала Forbes.

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