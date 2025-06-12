Мельгоса: На 100% впевнений, що Степанов хоче грати за збірну України
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса розповів про ситуацію навколо форварда Баєра Артема Степанова та його нібито небажання грати за "жовто-блакитних".
Іспанського фахівця цитує Трибуна.
"Я мав особисті розмови з оточенням Степанова і самим Артемом. Між нами все нормально, зрозуміло і немає жодних проблем. Гравців самі обирають, якими мають бути їхні стосунки з національною командою. Ми ніколи не будемо тиснути або змушувати когось виступати за збірну.
Я на 100% впевнений, що Степанов хоче грати за збірну, і ми вирішимо цю ситуацію. Так, бувають моменти, коли виникають такі труднощі, але не все завжди буває ідеально", – заявив Мельгоса.
Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про те, що Степанов не бажає грати на молодіжні збірні України через конфлікт із Володимиром Єзерським. Були навіть чутки про те, що нападник хоче змінити спортивне громадянство на німецьке.