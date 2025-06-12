Мельгоса: На 100% впевнений, що Степанов хоче грати за збірну України

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса розповів про ситуацію навколо форварда Баєра Артема Степанова та його нібито небажання грати за "жовто-блакитних".

Іспанського фахівця цитує Трибуна.

"Я мав особисті розмови з оточенням Степанова і самим Артемом. Між нами все нормально, зрозуміло і немає жодних проблем. Гравців самі обирають, якими мають бути їхні стосунки з національною командою. Ми ніколи не будемо тиснути або змушувати когось виступати за збірну.

Я на 100% впевнений, що Степанов хоче грати за збірну, і ми вирішимо цю ситуацію. Так, бувають моменти, коли виникають такі труднощі, але не все завжди буває ідеально", – заявив Мельгоса.