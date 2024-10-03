MEGOGO Спорт безплатно покаже жовтневі матчі збірної України в Лізі націй

Жовтневі матчі збірної України з футболу в Лізі націй будуть безоплатно транслюватися на телеканалі "MEGOGO Спорт", який мовить у цифровій етерній мережі Т2 та в кабельних мережах.

Про це повідомляє пресслужба MEGOGO.

Також на цьому телеканалі можна буде переглянути по 1 матчу в кожен ігровий день. Що ж стосується ігор підопічних Сергія Реброва, то вони також будуть доступні на місцевих телеканалах Суспільного у цифровому етері Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Загалом усі поєдинки Ліги націй УЄФА транслюватимуться на медіасервісі MEGOGO за передплатами "Максимальна" і "Спорт".

Нагадаємо, у жовтні Україна зіграє два поєдинки: проти Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня). Напередодні Ребров визначився із заявкою України.

Після вересневих матчів українці посідають останнє місце в групі. У перших іграх на турнірі команда поступилася Албанії (2:1) та Чехії (3:2).