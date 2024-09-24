MEGOGO Спорт покаже матчі Ліги Європи в етері Т2

Наступного тижня (23-29 вересня) безплатний телеканал MEGOGO Спорт, який мовить у державному мультиплексі МХ-7, ексклюзивно покаже у прямому етері 9 футбольних матчів, а також вечір боксу і чемпіонат України зі спортивної гімнастики.

Зокрема, глядачі зможуть наживо переглянути 2 матчі основного раунду Ліги Європи. Йдеться про ігри Ніцца – Реал Сосьєдад і Мальме – Рейнджерс. До того ж телеканал MEGOGO Спорт ексклюзивно транслюватиме 3 матчі Кубка Італії, 2 поєдинки Ла Ліги та 1 гру в межах чемпіонату Франції.

Розклад матчів:

Понеділок, 23 вересня

21:30 – Уеска – Кордова (Чемпіонат Іспанії. Сегунда)

Вівторок, 24 вересня

17:00 – Лечче – Сассуоло (Кубок Італії)

20:00 – Севілья – Вальядолід (Чемпіонат Іспанії)

Середа, 25 вересня

17:00 – Піза – Чезена (Кубок Італії)

22:00 – Ніцца – Реал Сосьєдад (Ліга Європи УЄФА)

Четвер, 26 вересня

19:45 – Мальме – Рейнджерс (Ліга Європи УЄФА)

22:00 – Наполі – Палермо (Кубок Італії)

П’ятниця, 27 вересня

22:00 – Вальядолід – Мальорка (Чемпіонат Іспанії)

Субота, 28 вересня

16:00 – Ярослав Михалушко – Оскар Моліна Еспіноза (Благодійний вечір боксу)

Неділя, 29 вересня

12:50 – Чемпіонат України зі спортивної гімнастики

21:45 – Страсбур – Марсель (Чемпіонат Франції)

Нагадаємо, телеканал вже доступний безплатно в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2. Незабаром MEGOGO Спорт з’явиться також в кабельних мережах та на OTT-платформі MEGOGO.

Користувачам, у яких MEGOGO Спорт не з’явиться автоматично, потрібно просканувати канали на приймачі Т2.