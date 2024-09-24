MEGOGO Спорт покаже матчі Ліги Європи в етері Т2
Наступного тижня (23-29 вересня) безплатний телеканал MEGOGO Спорт, який мовить у державному мультиплексі МХ-7, ексклюзивно покаже у прямому етері 9 футбольних матчів, а також вечір боксу і чемпіонат України зі спортивної гімнастики.
Зокрема, глядачі зможуть наживо переглянути 2 матчі основного раунду Ліги Європи. Йдеться про ігри Ніцца – Реал Сосьєдад і Мальме – Рейнджерс. До того ж телеканал MEGOGO Спорт ексклюзивно транслюватиме 3 матчі Кубка Італії, 2 поєдинки Ла Ліги та 1 гру в межах чемпіонату Франції.
Розклад матчів:
Понеділок, 23 вересня
21:30 – Уеска – Кордова (Чемпіонат Іспанії. Сегунда)
Вівторок, 24 вересня
17:00 – Лечче – Сассуоло (Кубок Італії)
20:00 – Севілья – Вальядолід (Чемпіонат Іспанії)
Середа, 25 вересня
17:00 – Піза – Чезена (Кубок Італії)
22:00 – Ніцца – Реал Сосьєдад (Ліга Європи УЄФА)
Четвер, 26 вересня
19:45 – Мальме – Рейнджерс (Ліга Європи УЄФА)
22:00 – Наполі – Палермо (Кубок Італії)
П’ятниця, 27 вересня
22:00 – Вальядолід – Мальорка (Чемпіонат Іспанії)
Субота, 28 вересня
16:00 – Ярослав Михалушко – Оскар Моліна Еспіноза (Благодійний вечір боксу)
Неділя, 29 вересня
12:50 – Чемпіонат України зі спортивної гімнастики
21:45 – Страсбур – Марсель (Чемпіонат Франції)
Нагадаємо, телеканал вже доступний безплатно в усіх областях України у цифровій етерній мережі Т2. Незабаром MEGOGO Спорт з’явиться також в кабельних мережах та на OTT-платформі MEGOGO.
Користувачам, у яких MEGOGO Спорт не з’явиться автоматично, потрібно просканувати канали на приймачі Т2.