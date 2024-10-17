Мбаппе назвав Реалу людину, яка поширила чутки про згвалтування

Французький форвард Реала Кіліан Мбаппе вважає, що за звинуваченнями у зґвалтуванні стоїть його колишній клуб ПСЖ.

Про це повідомив журналіст Хаві Ерраес.

Мбаппе заявив Реалу, що чутки про зґвалтування поширюються за вказівкою президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі. Пов'язано це через борг гравцю у сумі 55 млн євро.

"Нікого із Реала у Стокгольмі не було. Вони знають те, що повідомляє їм Кіліан. Він переконаний, що це пастка Аль-Хелайфі, що його та його родину переслідують. У Мадриді бачать, що на Мбаппе сильно тиснуть із Франції. Ми всі знаємо, які ЗМІ контролюються ПСЖ, і саме вони чинять найбільший тиск і найбільше втручаються", — сказав Ерраєс.

Нагадаємо, шведські ЗМІ повідомили про те, що Мбаппе перебуває під слідством за підозрою у сексуальному насильстві. Сам гравець уже встиг назвати цю інформацію фейковою.