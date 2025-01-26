Мбаппе: Перемога у чемпіонаті важливіша за хеттрики

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу над Вальядолідом в матчі 21 туру чемпіонату Іспанії.

Слова француза наводить ESPN.

"Я задоволений хеттриком, але ще більш я задоволений перемогою. Вона важливіша. Тиск почав зростати після того, як Атлетико зіграв із Вільярреалом. Звісно, я хочу стати найкращим бомбардиром, але перемога у чемпіонаті має більше значення", – розповів Мбаппе.

У сезоні-2024/25 Кіліан зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 18 м'ячів та віддав три результативні передачі.

У наступному поєдинку в межах Ла Ліги "вершкові" зустрінуться з Еспаньолом. Матч відбудеться 1 лютого о 22:00 за київським часом.

Раніше Мбаппе прокоментував чутки про можливі проблеми у збірній Франції.