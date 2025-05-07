УАФ та клуби УПЛ узгодили формат трансляції Кубку України

Українська асоціація футболу та керівники клубів Української Прем'єр-ліги погодили формат трансляції Кубку України-2025/2026.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У наступному сезоні трансляції матчів Кубку України можуть відбуватися на каналі ліги УПЛ ТБ.

"Представники клубів внесли низку власних пропозицій, підтримали ініціативи УАФ і погодили ідею об’єднання телевізійних прав на платформі власного каналу ліги УПЛ ТБ. Фінальні рішення ухвалюватиме дирекція кубка та Виконавчий комітет УАФ після остаточних консультацій", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що попередньо був узгоджений новий формат турніру – зокрема стадії вступу в турнір клубів УПЛ.