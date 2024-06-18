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17-річний новачок Реала пообіцяв розповісти "дещо, що сколихне світ спорту"

Игорь Чернявский — 18 червня, 18:25
17-річний новачок Реала пообіцяв розповісти дещо, що сколихне світ спорту

Ендрік, який через місяць офіційно стане гравцем Реала, пообіцяв зробити заявку, яка сколихне світ спорту.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Не знаю, чи готові ви до цього. 20 червня я буду виступати на ESPN і розповім вам дещо, що сколихне світ спорту", — сказав Ендрік.

У свої 17 років Ендрік виграв уже 5 трофеїв у професійному футболі — усі в складі рідного Палмейраса. Вже 21 липня, у день свого повноліття, бразильський талант буде офіційно представлений у якості новачка Реала.

Реал Мадрид Ендрік

Ендрік

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