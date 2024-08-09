Джерело назвало іменитого наставника фаворитом на посаду головного тренера збірної США

Аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно може очолити збірну США.

Про це повідомляє Fox Sports.

За інформацією джерела, представники Федерація футболу США вже провели перші переговори з Почеттіно. Зазначається, що також американці контактували з Юргеном Клоппом, Гаретом Саутгейтом, Пелегріно Матараццо та Патріком Вієйра.

Останнім місцем роботи Почеттіно був Челсі. 52-річний аргентинець очолював "синіх" у минулому сезоні. Його команда видала хороший відрізок на фініші чемпіонату та змогла потрапити в єврокубки, але сторони все ж вирішили припинити співпрацю.