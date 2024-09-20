Ліга чемпіонів включила гравця Шахтаря в символічну збірну 1 туру

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко потрапив до одинадцятки найкращих гравців 1 туру Ліги чемпіонів-2024/25.

Символічна збірна 1 туру Ліги чемпіонів

Воротар: Тібо Куртуа (Реал)

Захисники: Лала (Брест), Панак (Спарта Прага), Микола Матвієнко (Шахтар), Нуну Мендеш (ПСЖ)

Півзахисники: Джеймі Байно-Гіттенс (Боруссія Дортмунд), Раян Гравенберх (Ліверпуль), Юрі Тілеманс (Астон Вілла)

Нападники: Флоріан Вірц (Баєр), Антуан Грізманн (Атлетико), Гаррі Кейн (Баварія)

Матвієнко допоміг Шахтарю втримати нульову нічию у виїзному матчі з Болоньєю. Зазначимо, що воротар "гірників" Дмитро Різник увійшов у символічну збірну стартового туру за версією авторитетного статистичного ресурсу.