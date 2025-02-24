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Іменитий партнер Довбика не продовжуватиме контракт з клубом

Олексій Мурзак — 24 лютого 2025, 21:52
Іменитий партнер Довбика не продовжуватиме контракт з клубом
Матс Гуммельс
AS Roma

Партнер українського форварда Артема Довбика по Ромі, Матс Гуммельс, який у вересні приєднався до римського клубу, не планує продовжувати свій контракт з "вовками".

Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією видання, 36-річний захисник хоче повернутися до Німеччини, щоб бути ближче до своєї сім'ї.

Зазначається, що колишній захисник дортмундської Борусіїї відкритий до пропозицій від німецьких клубів, які зможуть надати йому регулярний ігровий час.

Контракт німця з Ромою розрахований до 30 червня 2025 року. У поточному сезоні Гуммельс зіграв 14 матчів, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялося, що український форвард Роми Артем Довбик і сам може змінити клубну прописку, однак в межах серії А. Гравцем збірної України цікавиться міланський Інтер.

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