Легенда збірної Франції хоче стати президентом Рівер Плейт
Легендарний французький форвард Давід Трезеге планує балотуватися на посаду президента іменитого аргентинського клубу Рівер Плейт.
Про це повідомляє L’Equipe.
Вибори президента Рівер Плейт відбудуться в грудні 2025 року. 47-річний француз уже готує свою команду для боротьби за посаду.
Трезеге виступав за Рівер Плейт у якості гравця в 2012 – 2013 роках. Попри те, що Давід виступав за збірну Франції, його батько – аргентинець. Свою кар’єру він розпочинав у аргентинському Платенсе.
Також француз виступав за Монако, Ювентус, Еркулес, Бані Яс, Ньюеллз Олд Бойз і Пуна Сіті. Забив 34 голи в 71 матчі за збірну Франції, з якою став чемпіоном світу 1998 року та чемпіоном Європи 2000 року.
Влітку минулого року Трезеге їздив у Росію в якості гостя телестудії Okko під час Євро-2024.