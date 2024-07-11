Матчі першого туру УПЛ за участі Шахтаря, Динамо та Руха перенесені через виклик гравців на Олімпіаду
Українська Прем'єр-ліга опублікувала розклад першого туру сезону-2024/25.
Про це було повідомлено на офіційному сайті.
Розклад першого туру УПЛ
3 серпня (субота)
- Верес — Карпати 15:30
- Кривбас — Чорноморець 18:00
4 серпня (неділя)
- Дніпро-1 — ЛНЗ 13:00
- Оболонь — Колос 15:30
- Зоря — Інгулець 18:00
Зазначається, що три матчі (Ворскла — Шахтар, Олександрія — Динамо, Рух — Полісся) перенесені у зв’язку із викликом гравців до складу олімпійської збірної України на Ігри-2024 у Парижі.
Раніше Чемпіон розібрав, у якому складі "синьо-жовті" гратимуть на Олімпіаді.