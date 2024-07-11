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Матчі першого туру УПЛ за участі Шахтаря, Динамо та Руха перенесені через виклик гравців на Олімпіаду

Владислав Уткін — 11 липня, 22:00
Матчі першого туру УПЛ за участі Шахтаря, Динамо та Руха перенесені через виклик гравців на Олімпіаду

Українська Прем'єр-ліга опублікувала розклад першого туру сезону-2024/25.

Про це було повідомлено на офіційному сайті.

Розклад першого туру УПЛ

3 серпня (субота)

  • Верес — Карпати 15:30
  • Кривбас — Чорноморець 18:00

4 серпня (неділя)

  • Дніпро-1 — ЛНЗ 13:00
  • Оболонь — Колос 15:30
  • Зоря — Інгулець 18:00

Зазначається, що три матчі (Ворскла — Шахтар, Олександрія — Динамо, Рух — Полісся) перенесені у зв’язку із викликом гравців до складу олімпійської збірної України на Ігри-2024 у Парижі.

Раніше Чемпіон розібрав, у якому складі "синьо-жовті" гратимуть на Олімпіаді.

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