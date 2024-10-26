Початок матчу УПЛ Кривбас – ЛНЗ відкладено через повітряну тривогу
Початок матчу 11 туру чемпіонату України між Кривбасом та черкаським ЛНЗ відкладено через повітряну тривогу.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
Поєдинок нас стадіоні "Гірник" у Кривому Розі мав розпочатися о 15:30, проте о 15:09 в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу. Новий час початку матчу поки що не відомий.
На даний момент Кривбас посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ з 14 очками в активі. ЛНЗ п’ятий з 15 балами.
Сьогодні, 26 жовтня в рамках 11 туру УПЛ уже відбувся один матч. Олександрія обіграла Інгулець з рахунком 2:1 і очолила турнірну таблицю чемпіонату України.
Центральний поєдинок 11 туру між Динамо Київ та Шахтарем відбудеться завтра, 27 жовтня, початок – о 18:00 за Києвом.