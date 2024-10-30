Матч Реала з Валенсією можуть перенести через шторм
Матч 12 туру чемпіонату Іспанії Валенсія – Реал Мадрид можуть перенести через негоду.
Про це повідомляє As.
Поєдинок, який запланований на 2 листопада, може бути перенесений через шторм "Дана", який вирує на сході та півдні Іспанії. За даними видання EL PAÍS, внаслідок негоди загинуло щонайменше 62 людини.
Наразі Валенсія розглядає варіант з перенесенням гри проти мадридського клубу на іншу дату, але поки офіційно не зверталася до Ла Ліги. Водночас Реал готовий погодитися на будь-яке рішення.
Раніше з цієї ж причини були перенесені матчі Валенсії та Леванте у Кубку Іспанії.