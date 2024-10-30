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Матч Реала з Валенсією можуть перенести через шторм

Олександр Булава — 30 жовтня, 19:40
Матч Реала з Валенсією можуть перенести через шторм

Матч 12 туру чемпіонату Іспанії Валенсія – Реал Мадрид можуть перенести через негоду.

Про це повідомляє As.

Поєдинок, який запланований на 2 листопада, може бути перенесений через шторм "Дана", який вирує на сході та півдні Іспанії. За даними видання EL PAÍS, внаслідок негоди загинуло щонайменше 62 людини.

Наразі Валенсія розглядає варіант з перенесенням гри проти мадридського клубу на іншу дату, але поки офіційно не зверталася до Ла Ліги. Водночас Реал готовий погодитися на будь-яке рішення.

Раніше з цієї ж причини були перенесені матчі Валенсії та Леванте у Кубку Іспанії.
Валенсія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Валенсія

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