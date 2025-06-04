Мартинюк – про дебютний виклик у збірну України: Щасливий, що зможу випробувати себе на такому рівні
Захисник Олександрії Олександр Мартинюк має намір у Канаді довести невипадковість свого дебютного виклику до збірної України.
Цитує футболіста УАФ.
"Я ще не адаптувався в команді, але щодня спілкуюся з хлопцями, знайомлюся. З деякими грав разом, з іншими – грав проти них. Пристосовуємося один до одного, адже треба, щоб був хороший колектив.
Коли надійшов виклик у збірну, я був дуже щасливий, що отримав можливість випробувати себе на такому рівні. Усі мене вітали, телефонували, СМС приходили щохвилини.
Щодо перельоту до Канади, то я свій дебютний виклик сприйняв із такою радістю, що мені байдужі будь-які дистанції й тривалість польоту. На все заплющив очі. Головне – потренуватися та зіграти за національну збірну", – розповів він.
Також оборонець розповів про спілкування з головним тренером команди.
"Я мав невелику індивідуальну розмову із Сергієм Ребровим. Він підійшов, привітав, сказав: "Молодець, заслужив на виклик, а там далі побачимо, як покажеш себе, щоб цей виклик був не останнім", – розповів Мартинюк.
Напередодні головний тренер Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто, де українці гратимуть проти Канади та Нової Зеландії. З повним розкладом матчів збірної України можна ознайомитись ТУТ.