Марсель визначився з майбутнім Де Дзербі
Роберто Де Дзербі
Getty Images
Французький Марсель хоче зберегти головного тренера команди Роберто Де Дзербі на наступний сезон.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Олімпік хоче зберегти 45-річного італійського фахівця попри певний інтерес іноземних клубів.
Раніше фахівець заявляв, що планує залишитися у Марселі на довгі роки.
Нагадаємо, про інтерес до Де Дзербі проявляв Мілан та Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.
Де Дзербі з літа 2024 року очолює Марсель, його контракт із французьким клубом діє до 2027 року. Команда завершила сезон-2024/25 другою в турнірній таблиці французької Ліги 1.
Напередодні повідомлялося, що Марсель планує придбати колишнього вінгера Шахтаря: