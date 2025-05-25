Марсель визначився з майбутнім Де Дзербі

Французький Марсель хоче зберегти головного тренера команди Роберто Де Дзербі на наступний сезон.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Олімпік хоче зберегти 45-річного італійського фахівця попри певний інтерес іноземних клубів.

Раніше фахівець заявляв, що планує залишитися у Марселі на довгі роки.

Нагадаємо, про інтерес до Де Дзербі проявляв Мілан та Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

Де Дзербі з літа 2024 року очолює Марсель, його контракт із французьким клубом діє до 2027 року. Команда завершила сезон-2024/25 другою в турнірній таблиці французької Ліги 1.

Напередодні повідомлялося, що Марсель планує придбати колишнього вінгера Шахтаря: