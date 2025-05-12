Марсель планує придбати колишнього вінгера Шахтаря: "гірники" отримають 10% з продажу

Марсель розглядає можливість підписання лівого вінгера Тоттенгема Манора Соломона.

Про це повідомляє Sky Sport.

Очікується, що англійський клуб вимагатиме за гравця близько 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Соломон у період з 2019 по 2022 роки виступав за Шахтар, а сезон 2022/23 провів на правах оренди за Фулгем. Влітку 2023 року ізраїльтянин перейшов до Тоттенгема на правах вільного агента, підписавши угоду до 2028 року.

Зазначимо, що контракт футболіста з "гірниками" закінчувався 31 грудня 2023, однак ФІФА надала дозвіл на дострокове припинення угоди через війну в Україні, тож гравець дістався лондонського клубу за безцінок. Однак, англійський клуб погодився виплатити компенсацію та віддати 10 відсотків від наступного продажу футболіста.

У поточному сезоні Соломон на правах оренди виступав за Лідс, де відзначився 10 голами та 13 асистами в 41 матчі, зокрема забив гол, який приніс команді золоті медалі Чемпіоншипа.