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Марсель планує придбати колишнього вінгера Шахтаря: "гірники" отримають 10% з продажу

Олексій Мурзак — 12 травня 2025, 16:17
Марсель планує придбати колишнього вінгера Шахтаря: гірники отримають 10% з продажу
Манор Соломон
Getty Images

Марсель розглядає можливість підписання лівого вінгера Тоттенгема Манора Соломона.

Про це повідомляє Sky Sport.

Очікується, що англійський клуб вимагатиме за гравця близько 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, Соломон у період з 2019 по 2022 роки виступав за Шахтар, а сезон 2022/23 провів на правах оренди за Фулгем. Влітку 2023 року ізраїльтянин перейшов до Тоттенгема на правах вільного агента, підписавши угоду до 2028 року.

Зазначимо, що контракт футболіста з "гірниками" закінчувався 31 грудня 2023, однак ФІФА надала дозвіл на дострокове припинення угоди через війну в Україні, тож гравець дістався лондонського клубу за безцінок. Однак, англійський клуб погодився виплатити компенсацію та віддати 10 відсотків від наступного продажу футболіста.

У поточному сезоні Соломон на правах оренди виступав за Лідс, де відзначився 10 голами та 13 асистами в 41 матчі, зокрема забив гол, який приніс команді золоті медалі Чемпіоншипа.

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