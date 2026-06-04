Колишній тренер Лейпцига очолив Борнмут

Німецький фахівець Марко Розе став новим головним тренером англійського Борнмута.

Про це повідомила пресслужба "вишень".

"Тепер, після успішних періодів роботи в Австрії та Німеччині, 49-річний фахівець розпочинає новий розділ своєї кар'єри в Прем'єр-лізі. Тренер із елітним європейським досвідом, підтвердженим умінням розвивати молодих гравців і чітким футбольним баченням, Марко Розе приєднується до Борнмута, готовий до нового виклику", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, у квітні цього року Андоні Іраола оголосив, що залишить Борнмут після завершення сезону-2025/26. Керівництво клубу було зацікавлене у продовженні співпраці з іспанським фахівцем, однак рішення про відхід ухвалив сам тренер. За три сезони на чолі команди Іраола провів 127 матчів, у яких "вишні" здобули 48 перемог, 38 разів зіграли внічию та зазнали 41 поразки.

Марко Розе переходить до Борнмута після роботи в Лейпцигу, який очолював із вересня 2022 року до березня 2025-го. Під його керівництвом клуб став володарем Кубку Німеччини та Суперкубку країни. Німецький фахівець також працював у дортмундській Боруссії та Боруссії Менхенгладбах.