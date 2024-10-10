Маркевич: Судаков нехай доводить в матчі з Грузією, що заслуговує на гру в топ-чемпіонаті

Заслужений тренер України Мирон Маркевич розповів, що вірить в перемогу збірної України в матчі Ліги націй проти лідера групи – Грузії.

Маркевича цитує портал UA-Football.

"Дуже багато залежатиме від настрою. Підопічні Сергія Реброва перевершують грузинів у класі й мають реалізувати свої "козирі". Також вони повинні усвідомлювати, що на кону – збереження "прописки" в Лізі В. Дійсно, останнім часом наших збірників переслідують травми, але все одно вистачає боєздатних виконавців. Ось завтра Георгій Судаков нехай доводить, що заслуговує на гру в топ-чемпіонаті, а Артем Довбик, нарешті, проявить себе не тільки на клубному рівні.

Я вірю в українську збірну, переконаний, що вона не програє, хоча з огляду на турнірну ситуацію такий підсумок нас не влаштовує. Тому чекатимемо від наших хлопців більшого", – сказав Мирон Богданович.

Зустріч відбудеться 11 жовтня на стадіоні Enea Arena в польському місті Познань. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

За три дні після матчу з Грузією на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2).