Маркевич назвав головне розчарування серед гравців Динамо

Колишній тренер Карпат, Дніпра та Металіста Мирон Маркевич вважає, що гра півзахисника Динамо Володимира Бражка стала розчаруванням у нинішньому сезоні.

Цитує тренера Sport.ua.

"Чи зіграє Бражко в захисті проти Шахтаря? Не думаю, занадто великий ризик, тим більше, що останнім часом Бражко пригальмував. Якщо відверто, то я чекав від нього більшого, адже у нього є все, щоб бути на виду: фактура, сильний і точний удар, чіпкість. Поки що його на місці опорного півзахисника не можна назвати незамінним у Динамо. Прикро, коли не виправдовують надій", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, Бражко був основним гравцем Динамо та збірної України у першій половині сезону, проте після зимової перерви втратив своє місце в основі. Після відновлення чемпіонату Володимир зіграв лише 3 матчі у старті (один в Кубку).

Загалом же у Бражка 33 гри за Динамо у поточному сезоні. На його рахунку 5 голів та 4 результативні передачі. Раніше повідомлялося, що Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх".

Українське класичне в межах національного кубку відбудеться завтра, 14 травня, у Житомирі. Гра розпочнеться о 18:30.