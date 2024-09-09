Маркевич: У матчі проти Чехії Ребров має зробити ставку на досвід

Іменитий український тренер Мирон Маркевич вважає, що головний тренер збірної України Сергій Ребров, на матч проти Чехії в Лізі націй повинен випустити футболістів з великим досвідом.

Його слова передає Sport.ua.

"Треба скористатися тим, що чехам після розгромної поразки від Грузії, складно буде швидко оговтатися. Оскільки значення цього поєдинку буде велике, то, мабуть, Сергію Реброву варто зробити ставку на досвід. Як на мене, слід кинути в бій Степаненка, Ярмоленка, Зінченка. Кожен з них не тільки якісний гравець, а й боєць", — сказав фахівець.

Поєдинок проти Чехії відбудеться 10 вересня в Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, раніше статистичний портал SofaScore, повідомив, хто став найкращим гравцем України у матчі проти Албанії (2:1).