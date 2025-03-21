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Маркевич: Ребров вгадав із замінами

Олег Дідух — 21 березня 2025, 15:37
Маркевич: Ребров вгадав із замінами
Мирон Маркевич
ФК Карпати

Колишній тренер Карпат і Металіста Мирон Маркевич поділився своєю думкою стосовно того, що допомогло збірній України змінити хід матчу Ліги націй проти Бельгії та здобути вольову перемогу 3:1.

Фахівця цитує Sport.ua.

"Як не парадоксально, але пропущений від Лукаку гол під завісу першого тайму. Рахунок змушував українців діяти значно агресивніше. І хоча обійшлося без тактичних перешикувань завдяки чіпкості в середньому блоці бельгійцям стало важче контролювати м'яч.

Слід віддати належне й керманичу Сергію Реброву, який вгадав із замінами, "свіжі" гравці додали обертів й візаві почали не встигати за розвитком подій на полі. Другий тайм був зразковим не тільки за організацією гри, а й за реалізацією гольових моментів. Хлопці молодці", – заявив Маркевич.

Нагадаємо, матч-відповідь між Бельгією та Україною відбудеться у неділю, 23 березня.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Мирон Маркевич збірна Бельгії з футболу

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