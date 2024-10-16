Маркевич розповів, що допоможе Україні виграти групу в Лізі націй

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич розповів, що, на його думку, дозволить команді Сергія Реброва виграти свою групу в Лізі націй і підвищитися в класі.

Слова колишнього наставника Карпат приводить Sport.ua.

"Я багато очікую від повернення в стрій травмованих Віктора Циганкова та Олександра Зінченка, що позначиться на взаємодії з Артемом Довбиком. Якщо він почне, нарешті, забивати не тільки з 11-метрової позначки, то наші шанси підвищитися в класі різко зростуть".

Раніше відомий тренер Юрій Беньо назвав причини невдалої гри Довбика у матчі проти Чехії.

Після 4 турів Україна замикає турнірну таблицю групи 1 в дивізіоні В Ліги націй з 4 очками. У лідера, Чехії, 7 балів у активі.