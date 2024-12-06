Маркевич назвав найкращого гравця листопада в УПЛ

Відомий український тренер Мирон Маркевич вважає, що найкращим гравцем листопада у чемпіонаті України був нападник Кривбаса Єгор Твердохліб.

Цитує тренера "Український футбол".

"Найкращим гравцем УПЛ у листопаді був Твердохліб. Він непогано виглядав ще в Минаї, а тепер розкрився і в Кривбасі.

Коли я працював в Карпатах, то хотів його запросити, але не вийшло. Я радий за Твердохліба. Забити п’ять голів за місяць – це хороший результат", – сказав Маркевич.