Хто переможе в матчі Динамо – Шахтар: прогнози експертів

Вже сьогодні, 27 жовтня, київське Динамо вдома прийматиме донецький Шахтар. Поєдинок відбудеться на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок матчу о 18:00. Наш сайт традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію.

Перед зустріччю Чемпіон вирішив розпитати Мирона Маркевича, Віктора Леоненка та Юрія Мороза про те, чого варто очікувати від цієї гри та хто переможе. Також наші експерти розповіли, чи дійсно сучасне Класичне залишається таким.

Чого ви очікуєте від цієї гри?

В цьому питанні наші експерти зійшлися в думці. Всі очікують від протистояння найкращих команд УПЛ якісної та яскравої гри.

Леоненко: Перш за все, як завжди очікую якість гри. Мене цікавить саме якість. Тим паче вони грають в єврокубках, щоправда, не зрозуміло, коли вони там виграють. Як правило з класичного нічого не виходить. Всі пишуть, всі чекають, а зрештою півтора моменту. Там всього кілька ігор було нормальних. Але хотілося б, аби хоч щось з того вийшло. Динамо, звісно, грає вдома, але не думаю, що це хоч якось відобразиться на грі.

Маркевич: Я не буду оригінальним, очікую хорошої гри з обох сторін. Обидві команди стараються грати на атаку. По силі також, напевно, рівні команди. Можливо Динамо гратиме від оборони, бо в них є гандикап у 6 очок. А Шахтарю треба вигравати, тому він буде атакувати.

Мороз: Не буду багатослівним, перш за все очікую яскравої гри від двох команд. Я думаю, що гравці обох команд розуміють проти кого грають. Це, як не крути, постійні лідери чемпіонату. Це обкладинка УПЛ, і хлопці розуміють, як вони повинні підійти до гри.

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Хто буде фаворитом та чому?

А ось у питанні фаворита вони розійшлися в думках. Віктор Леоненко та Юрій Мороз вважають, що наразі краще виглядає Динамо. Своєю чергою Маркевич не може виділити якусь команду. Він вважає, що в матчі може бути будь-який результат.

Леоненко: Мені здається, що Динамо зараз краще виглядає. Шахтар зараз часто губить очки, а якщо кияни виграють, то можна вже буде вітати з чемпіонством.

Маркевич: Ніхто, у матчі може бути будь-який результат. Вважаю, що вирішальною в цій грі буде виконавська майстерність. В кого вона буде вища, той і доб’ється результату. В Динамо не всі основні гравці грали проти Роми, ставка була зроблена на гру з Шахтарем. Але напевне, воно свій відбиток може накласти, адже переїзди, кордони просто так не проходять.

Мороз: Динамо наразі показує більш високий рівень гри, тому вважаю їх фаворитом. Якщо прогнозувати рахунок, то ставлю на 2:1 на користь Динамо.

Чи відрізняється сучасне Класичне від того, що було раніше?

Більшість експертів зазначили, що на сприйняття Класичного вплинула війна. Проте також вони вважають, що протистояння Динамо та Шахтаря й досі лишається принциповим.

Леоненко: Звісно. В мій час шансів у Шахтаря не було. Коли я грав, то вони завжди були, не знаю, третіми мабуть. Та й Алієв з Мілевським також обігрували Шахтар. А зараз вже трохи не те. Тим паче коли війна, то не до футболу.

Маркевич: Не сказав би. Динамо – Шахтар то завжди була вивіска. Я не думаю, що щось змінилося. Звичайно, війна заважає, бо напевно в Києві був би повний стадіон. Але на жаль наразі не всі охочі можуть бути на стадіоні.

Мороз: Мабуть, ні. В сучасному Класичному та сама напруга, та ж пристрасть та жага до перемоги в обох команд. В обох командах зібрані справжні майстри. І завжди цікаво дивитися гру Динамо – Шахтар. Для вболівальників особливо.

Зазначимо, що напередодні команди провели матчі у єврокубках. У вівторок, 22 жовтня, Шахтар зазнав мінімальної поразки від Арсенала, а у четвер підопічні Олександра Шовковського поступилися Ромі.