Верпаковскіс: Динамо вже не те, яким було 15 років тому

Колишній форвард київського Динамо Маріс Верпаковскіс вважає, що кияни вже не той клуб, яким був 15 років тому. Він також засмучений, що через війну гра не пройде в Києві.

Про це екснападник збірної Латвії сказав в інтерв'ю для Sporacentrs.

"На жаль, ми не зможемо зіграти цю гру в Києві. Ситуація така через війну. Проте ми вже грали між собою товариські матчі, приємно, що тепер ми зможемо зустрітися в офіційній грі високого рівня. Звичайно, за складом це абсолютно різні команди, ніж та в якій я грав. Треба визнати, що це не те саме Динамо, яке було років 10-15 тому, важко запрошувати таких сильних легіонерів, як було раніше, і фінансово ситуація вже не така", – сказав він.

Він також розповів про свій останній візит до столиці України.

"Здається, це був 2019 рік. Тоді я мав можливість побувати на їхній базі, а також побувати на грі Динамо. На базі Динамо залишилося ще багато людей з мого часу, багато знайомих співробітників клубу досі. Навіть прибиральниці в клубі залишилися ті ж і впізнали мене. Це був дуже привітний візит, який запам'ятався", – пригадав Маріс.

Верпаковскіс також зазначив, що майже з кожним членом тренерського штабу "біло-синіх" він був одноклубником.

"Завжди цікаво зустрічатися з колишніми клубами. Я провів там стільки часу, познайомився з багатьма людьми. Нинішній тренерський штаб Динамо майже повністю складається з моїх колишніх одноклубників. Я зустрічався з деякими з них перед жеребкуванням Ліги Європи, ми вже тоді говорили, що було б цікаво, якби жеребкування нас звело", – заявив латвієць.

Маріс грав за киян з 2003 до 2011 року. Загалом провів 74 матчі і забив 20 голів. Динамо віддавало його в оренду в клуби Іспанії та Греції.

Поєдинок відбудеться у четвер, 30 січня, на арені "Фолькспаркштадіон" в німецькому місті Гамбург. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що цей матч не має жодного турнірного значення, адже обидва клуби достроково вилетіли з Ліги Європи. РФШ за підсумком семи матчів заробив 5 очок, а Динамо в попередній зустрічі з Галатасараєм завоювали своє перше очко в ЛЄ.