Динамо з дублем Пономаренка обіграло Марибор: огляд матчу Юнацької ліги УЄФА

Київське Динамо U-19 обіграло словенський Марибор у матчі-відповіді другого раунду Юнацької ліги УЄФА.

Огляд матчу

Поєдинок завершився перемогою столичного клубу з рахунком 3:1. За сумою двох ігор кияни вийшли у фінал плейоф Шляху чемпіонів.

Юнацька ліга УЄФА-2024/25

Шлях чемпіонів. Півфінал

Матч-відповідь, 6 листопада

Марибор U-19 – Динамо Київ U-19 1:3 (0:1)

(перший матч 1:1)

Голи: 0:1 – 45+1 Редушко, 0:2 – 46 Пономаренко, 0:3 – 49 Пономаренко, 1:3 – 75 Корен

Марибор: Ханданович – Лорбек (к, Шаубах, 86), Рашід, Крамбергер (Сенекович, 68), Слана – Віхер, Агбеко, Бєловіч (Кікец, 68), Корен, Віденовіч (Остерц, 68) – Подлєснік.

Динамо: Суркіс (к) – Сизонюк, Коробов, Захарченко, Дикий – Іщенко, Саленко (Люсін, 90), Осипенко (Білий, 87), Редушко (Пашко, 76), Кремчанін (Андрейко, 75) – Пономаренко (Лобко, 90).

Попереджений: Дикий (51).

Динамо вийшло до фіналу плейоф Шляху чемпіонів, де змагаються переможці юнацьких чемпіонатів своїх країн. Після третього раунду буде визначено 10 найсильніших команд Шляху чемпіонів, які зіграють проти клубів, які посіли 7-16 місця в основному етапі Юнацької ліги УЄФА.